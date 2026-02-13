$!El Carnaval dinamiza la economía en provincias

Las actividades del Carnaval generan un impacto económico positivo en las comunidades del interior del país, ya que dinamizan sectores como el comercio, las gasolineras, el transporte, los restaurantes y los hoteles, aseguraron economistas y empresarios.

Julio Botello, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECÁMARAS), dijo que “el Carnaval activa la economía del interior, especialmente en las provincias centrales, ya que la movilización masiva de personas impulsa principalmente a los comercios de comida y a los establecimientos de hospedaje”.

En tanto, Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, señaló que “el Carnaval en Herrera y Los Santos es uno de los eventos con mayor impacto económico regional del año. Funciona como un acelerador de la economía local porque concentra en pocos días un volumen alto de turismo interno e internacional de consumo”.

López comentó que “cuando se analizan los datos nacionales de movimiento económico en días de Carnaval se superan los $200 millones en turismo interno, lo que se convierte en un impulso clave para la economía de temporada”.

Alberto López Tom, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), manifestó que “estos cuatro días fortalecen la identidad cultural y permiten que muchas economías locales reciban ingresos concentrados en pocos días, lo que representa un alivio financiero importante para diversas regiones del país”.

Mientras, el economista Luis Morán, indicó que estas festividades “tienen un impacto en la economía provincial y a nivel de comunidad, alquileres temporales, lo cual ayuda a micro, pequeños y medianos negocios en múltiples sectores”.

Por su parte, el especialista Patricio Mosquera, detalló que “los más beneficiados suelen ser la hotelería y los servicios, porque estas fechas permiten aprovechar capacidad disponible y, en algunos casos, mejorar tarifas”.