El Canal de Panamá reporta crecimiento en tránsitos, tonelaje e ingresos en el Año Fiscal 2026

El Canal de Panamá registró un aumento en los tránsitos y el tonelaje durante el Año Fiscal 2026 (de octubre de 2025 a septiembre de 2026), lo que reafirma su capacidad para atender la demanda del comercio marítimo mundial mientras continúa adaptándose a los efectos del fenómeno de El Niño, informó la Autoridad del Canal de Panamá.

De acuerdo con la actualización presentada este miércoles durante una conferencia organizada por Anna Milne, directora general de Investigación Corporativa de Mercados Emergentes de Bank of America Merrill Lynch, la vía interoceánica alcanzó 13 951 tránsitos. Esta cifra representa un incremento del 4.1 % respecto a los 13 404 del Año Fiscal 2025, impulsado principalmente por los segmentos energéticos y el sólido desempeño de los portacontenedores.

En cuanto al tonelaje, se alcanzaron 521 millones de toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá), lo que supone un 6.5 % más que los 489.2 millones del periodo anterior. Dicho resultado estuvo liderado por las esclusas Neopanamax, las cuales aportaron el 52.2 % del total y crecieron un 8.2 % interanual, lo que evidencia una mayor participación de buques de gran capacidad.

Por su parte, los resultados financieros también mostraron un desempeño positivo, con ingresos totales por B/.6 600 millones y un aumento del 16.6 % respecto al año fiscal anterior, aunque son cifras que aún están pendientes de auditoría. La administración atribuyó esta recuperación sostenida a las variaciones en los flujos comerciales internacionales y al mantenimiento de un calado máximo de 50 pies durante toda la estación seca, lo cual permitió ofrecer condiciones operativas favorables. “El Canal de Panamá, lejos de restringir los flujos comerciales, es un facilitador del comercio marítimo internacional al ofrecer a sus usuarios una ruta confiable y segura”, afirmó la administradora Ilya Espino de Marotta, quien estuvo acompañada por el subadministrador Miguel Lorenzo y el vicepresidente de Finanzas Juan Mojica.

Como señal adicional de estabilidad hídrica, el Canal anunció hoy, mediante un Aviso a las Navieras con efecto inmediato, el restablecimiento del servicio de “Reservas de Último Minuto” para buques Panamax, tras considerar la efectividad de las medidas de ahorro de agua y el registro de precipitaciones cercanas al promedio en la cuenca. De igual forma, la administración reiteró que continuará monitoreando de cerca las condiciones hídricas y comunicará oportunamente cualquier ajuste posterior.