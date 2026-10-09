El Canal de Panamá opera con normalidad tras el sismo

El Canal de Panamá informó que sus operaciones continúan desarrollándose con normalidad tras el sismo y las réplicas registrados durante la tarde de este viernes 9 de octubre, sin afectaciones al tránsito de buques.

Como resultado de las inspecciones realizadas hasta el momento, se identificaron afectaciones menores en cuatro edificios de oficinas del sector Pacífico.

Además, se detectaron daños en algunas estructuras de acero de los tanques elevados de la Planta de Agua de Monte Esperanza, en la provincia de Colón. Los equipos técnicos evalúan las condiciones de estas estructuras para determinar las reparaciones necesarias.

Mientras se realizan las evaluaciones, la planta continuará bombeando agua directamente a la red de distribución.

Las inspecciones continúan en las distintas instalaciones del Canal, incluidas las esclusas, las presas y otras infraestructuras esenciales, siguiendo los protocolos establecidos para garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones.

La entidad destacó el compromiso y la respuesta oportuna de sus trabajadores, y señaló que continuará informando conforme disponga de datos adicionales.