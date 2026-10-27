El acuerdo marítimo con China sigue en consultas

A.Quintero | El Acuerdo de Transporte Marítimo entre Panamá y China aún se mantiene en proceso de consultas internas en el país asiático, pese al consenso alcanzado entre ambas naciones para extender su vigencia, aseguraron empresarios.

El acuerdo fue firmado en 2017 y renovado en 2021 por un periodo de cinco años, por lo que su vigencia culminó este 2026.

El pasado 6 de octubre, durante una visita oficial a Vietnam, el presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que el acuerdo continuaba en proceso de consultas internas en China, a la espera de que se completen los procedimientos correspondientes para su entrada en vigor.

Mulino también señaló que el diálogo con las autoridades chinas ha permitido mejorar considerablemente la situación relacionada con las detenciones de buques con bandera panameña en puertos de ese país.

El convenio regula aspectos de la relación marítima bilateral y busca fortalecer la cooperación entre ambas naciones, además de mantener condiciones favorables para la flota mercante panameña.

Asimismo, contempla aspectos relacionados con trámites y servicios para las embarcaciones, documentación técnica y tripulaciones.

Ángel Sánchez, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), comentó que “hasta el momento, solo manejo información de que el acuerdo se mantiene en proceso de consulta”.

Por su parte, Rommel Troetsch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), explicó que “durante el inicio de las relaciones diplomáticas, las navieras solicitaron formalmente al gobierno la inclusión de este acuerdo, dado que otras banderas ya contaban con dichos beneficios y Panamá no”.

Troetsch agregó que “la concreción y mantenimiento de este acuerdo genera un impacto directo y positivo sobre el abanderamiento y el registro de naves en el país”.

Además, enfatizó que “su renovación permitirá dar continuidad a los beneficios que reciben las embarcaciones de bandera panameña en el territorio chino y mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países”.