Ejecutivo atribuye crecimiento de la planilla a la apertura de escuelas y hospitales

La viceministra de la Presidencia, Virna Luque, sustentó que el “leve incremento” reportado en la planilla estatal por la Contraloría General de la República obedece, principalmente, a las necesidades de garantizar a la población panameña los servicios en educación, salud y seguridad.

En conferencia de prensa realizada en el Anfiteatro del Palacio de Las Garzas tras la sesión del Consejo de Gabinete, la viceministra Luque señaló que “sí hay un incremento en la planilla, pero eso tiene una razón de ser: el comportamiento de este gobierno, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, de dar respuesta a las necesidades del pueblo, entre ellas, una mejor educación”.

Explicó que, solo el Ministerio de Educación (MEDUCA) abrió siete escuelas nuevas que requieren profesores; 1,500 comedores escolares nuevos; 33 nuevos gabinetes psicopedagógicos, donde cada gabinete requiere alrededor de 4 personas; y 15 centros educativos fueron ampliados. “Eso quiere decir que salen de ser escuelas de premedia a ser de media. Todo esto requiere personal y ahí se justifica el incremento de la planilla para MEDUCA”, subrayó.

Señaló que igual situación ocurre tanto en el Ministerio de Salud (MINSA) como en la Caja de Seguro Social (CSS), donde también se puede observar nuevas contrataciones. “A medida que estamos dando mejor salud a los panameños, hemos abierto nuevos hospitales, Minsa-Capsi, centros médicos pequeños y ahí podrán ver que incrementa por cada paciente alrededor de cinco personas, entre médicos y personal administrativo”, detalló.

En cuanto al Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), señaló que la entidad ha graduado alrededor de 1,600 nuevas unidades, lo cual tiene un impacto en la planilla. Mientras que en el Ministerio de Gobierno (Mingob), igualmente la situación se explica en que, por ejemplo, las Casas de Justicia de Paz han pasado de la Alcaldía de Panamá al paraguas del Mingob. Finalmente, añadió que en el caso del Ministerio de Cultura (MiCultura), esta entidad recibió los maestros de danza que fueron traspasados por el MEDUCA.

“Ese pequeño incremento comparado con el del año pasado es de alrededor de 2.5% nuevos funcionarios que han entrado a la planilla estatal. El gobierno no parará, seguiremos abriendo escuelas; inaugurando hospitales y contratando profesionales para darle respuestas al pueblo en sus necesidades”, concluyó.