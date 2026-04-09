EEUU revisa a la baja el PIB del último trimestre de 2025

El producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos creció solo un 0,5% a tasa anualizada en el último trimestre de 2025, según datos oficiales actualizados el jueves.

La estimación anterior era de un aumento del 0,7% para ese período, una revisión considerable respecto a la primera proyección, de 1,4%.

Esta revisión a la baja se debe principalmente a una reevaluación del nivel de inversión, según explicó la Oficina de Análisis Económico, del Departamento de Comercio.

Estados Unidos mide el crecimiento de su economía en el trimestre con una proyección a 12 meses basándose en las condiciones al momento de la medición.

El crecimiento de todo el año, sin embargo, se mantuvo sin cambios, en 2,1% interanual.

El PIB había crecido un 2,8% en 2024.