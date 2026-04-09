EEUU revisa a la baja el PIB del último trimestre de 2025

El producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos creció solo un 0,5% a tasa anualizada en el último trimestre de 2025, según datos oficiales actualizados el jueves.La estimación anterior era de un aumento del 0,7% para ese período, una revisión considerable respecto a la primera proyección, de 1,4%.Esta revisión a la baja se debe principalmente a una reevaluación del nivel de inversión, según explicó la Oficina de Análisis Económico, del Departamento de Comercio.Estados Unidos mide el crecimiento de su economía en el trimestre con una proyección a 12 meses basándose en las condiciones al momento de la medición.El crecimiento de todo el año, sin embargo, se mantuvo sin cambios, en 2,1% interanual.El PIB había crecido un 2,8% en 2024.