$!Economistas: Programa de Inversionista Calificado atrae capital extranjero al país

El Programa de Inversionista Calificado impulsado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), “es una opción atractiva para los extranjeros que buscan invertir en el país y obtener residencia permanente, al tiempo que dinamiza la economía y genera empleos”, así lo explicaron economistas.

Según datos del MICI, anteriormente la mayoría de los aplicantes eran de Colombia. Sin embargo, en el último año Estados Unidos y Canadá se han convertido en las principales fuentes de inversionistas.

Con el programa, los extranjeros pueden obtener residencia permanente en Panamá invirtiendo un monto mínimo de $500,000 en bienes raíces, $500,000 en el mercado de valores de Panamá o $750,000 en un plazo fijo en bancos locales de Panamá.

El MICI lanzará hoy una plataforma para avanzar en la digitalización de los trámites.

El economista Luis Morán, dijo que “son buenas noticias para nuestro país. Panamá posee ventajas competitivas para atraer inversiones. Podemos ver resultados favorables en el 2026, en base a estas iniciativas, y que pueden ayudar en el fomento de empleo, que necesita esta nación”.

Por su parte, el economista, Patricio Mosquera, aseguró que “sin duda, es un programa positivo, ya que permite atraer capital nuevo y convertirlo en actividad económica, empleo y mayor ingreso de divisas. Panamá compite por capital, y este programa lo transforma en inversión que se queda y genera trabajo. Bien ejecutado, también envía una señal relevante: Panamá está abierto a la inversión seria y refuerza su reputación como destino confiable en la región”.

El expresidente del Colegio de economistas de Panamá, Olmedo Estrada, afirmó que “es muy importante, la iniciativa es positiva para que se den o se concedan residencias permanentes inmediatas a aquellas inversiones porque el país lo necesita. Y que se hagan plataformas para que los trámites sean más rápidos ayudaría muchísimo”.

Mientras que, Raúl Moreira, economista, señaló que “la atracción de inversión extranjera debe ser producto de una política bien estructurada en la cual se incentive la inversión nueva y que genere nuevos empleos, mientras que aquella que llega para comprar empresas existentes y eliminar puestos de trabajo, deben invertir a su propio riesgo”.