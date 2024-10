Economía sólida y electores sin entusiasmo, la paradoja de EEUU

La economía estadounidense muestra un vigor inesperado, con generación de empleo que supera las expectativas del mercado, pero, aunque el tema es central a un mes de la elección presidencial, los electores son poco optimistas.

La inflación se modera, la recesión anunciada nunca llegó, el consumo sigue sólido y el mercado laboral tiene una fuerza que no deja de sorprender. Sin embargo, casi la mitad de los encuestados por The New York Times/Siena College consideran "mala" la situación económica, de acuerdo a un sondeo publicado el martes.

Luego de tres años de fuerte inflación, "los precios altos perjudican la billetera de las personas y es realmente lo que pesa sobre la confianza de los consumidores, aunque los datos sean sólidos", explicó a la AFP Joanne Hsu, directora de la encuesta mensual de la Universidad de Michigan sobre confianza de los consumidores.

Los precios son, en promedio, 20% más altos de lo que eran a inicios de 2020, previo a la pandemia.

"El simple hecho de ver los precios aumentar regularmente pesa sobre el ánimo colectivo, en particular el de las familias de ingresos bajos y medios", analiza Ryan Sweet, economista de Oxford Economics.

- Prioridad de los electores -

El candidato republicano a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, dirige sus ataques sobre esta cuestión sensible para los electores, con el argumento de que los precios son mucho más altos ahora que cuando él gobernaba (2017-2021).

"La inflación devastó nuestra economía", declaró el viernes en Augusta, Georgia.

"Con (la vicepresidenta demócrata Kamala Harris) en el poder, la inflación subirá como una flecha", añadió el domingo en Juneau (Wisconsin), donde prometió que, si gana la elección, "desde el primer día" Estados Unidos será "de nuevo barato".

La situación económica es una de las prioridades de los electores de cara a los comicios del 5 de noviembre.

"El hecho de que las personas tengan la impresión de no prosperar en esta economía es una verdadera dificultad para el partido en el gobierno", destaca Hsu.

El Partido Demócrata parece convencer un poco más en materia económica desde que Harris asumió la candidatura tras la retirada de Joe Biden en julio.

Un sondeo de la Universidad de Michigan publicado el 20 de setiembre mostró que 41% de los encuestados consideran a Kamala Harris "mejor para la economía", contra 38% para Trump.

La misma encuesta en julio, cuando Biden era candidato, daba ventaja a Trump, con 40% sobre 35% para el mandatario.

- El sueño americano -

Kathy Bostjancic, economista jefe de Oxford Economics, menciona un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés), un organismo independiente del Legislativo, que mostró en mayo "que el poder de compra de los hogares es mayor que en 2019".

Los salarios suben más que la inflación desde mayo de 2023. Pero esa no es la realidad para todos, y muchas familias utilizan sus tarjetas de crédito para pagar sus compras y tienen dificultades para afrontar sus deudas.

Con el incremento de precios, el famoso "sueño americano" se ve amenazado.

"La compra de una casa es increíblemente menos posible hoy que antes de la pandemia", destaca Bostjancic. Los precios se dispararon y las tasas de interés "siguen muy por encima de 6%" para los créditos hipotecarios.

La inflación se moderó sensiblemente desde su pico de 9,1% en 12 meses a junio de 2022, y marcó 2,5% en agosto, según el IPC. El objetivo de 2% de la Reserva Federal, está bastante cerca.

En setiembre, la tasa de desempleo bajó ligeramente a 4,1% y la creación de puestos de trabajo fue muy superior a lo esperado.

Pero las cifras "enmascaran las importantes variaciones por sector", con un crecimiento del empleo "fuertemente concentrado en solo algunos rubros", indicó a la AFP Julia Pollak, econmista jefe del sitio de anuncio de empleos ZipRecruiter.