Duque: Lamentable que no hayan cumplido con retiro del Hospital Modular

Nadkyi Duque, vicepresidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM) y gerente comercial de Albrook Mall, lamentó que no se haya desalojado el Hospital Panamá Solidario.

Afirmó que está situación le ha hecho perder inversiones.

“Prestamos nuestras instalaciones sin ningún costo para el beneficio de todos los panameños, sin embargo, no nos cumplieron el tema de que el hospital pudiese ser retirado tan pronto terminará la pandemia y pues como empresa privada nos ha afectado porque llevamos dos años que no hemos podido alquilar el terreno, hemos perdido inversión y es lamentable. Aquí vemos por qué a veces la empresa privada no da más apoyo”, manifestó Duque.

Agregó “esperamos que tan pronto se instale el nuevo gobierno, se tomen las medidas para que este hospital sea retirado y pueda ser utilizado en un área donde de verdad se necesite y no esté abandonado, sin utilizar en nuestras instalaciones”.

En el año 2022 se dejó de atender a pacientes en este hospital. La construcción del hospital tomó 28 días, con un costo de 6.5 millones de dólares.

Recientemente, el ministro de Salud Luis Francisco Sucre explicó que el traslado quedaría en manos de la nueva administración del MINSA.