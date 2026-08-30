Doppelmayr Panamá Corp. es recomendada para construir el Teleférico de Panamá y San Miguelito

La Comisión Evaluadora de la licitación para el desarrollo del Teleférico de Panamá y San Miguelito recomendó formalmente la adjudicación del acto público a la empresa Doppelmayr Panamá Corp., al haber cumplido “con la totalidad de los requisitos y exigencias establecidos en el Pliego de Cargos de la Licitación por Mejor Valor N.° 2026-2-80-01-08-LV-000002”.

La obra contempla el diseño, los estudios complementarios, la construcción, el suministro e instalación del sistema, así como su integración, pruebas, certificación, puesta en marcha y entrega operativa, además de incluir una opción de mantenimiento continuo.

El trazado del megaproyecto abarcará aproximadamente 6.6 kilómetros de recorrido y contará con seis estaciones estratégicas diseñadas para interconectar diversos sectores de ambos distritos.

Su propósito central es ampliar las alternativas de movilidad urbana y fortalecer la conectividad del transporte público en zonas de alta densidad poblacional y compleja topografía, beneficiando directamente a los residentes de comunidades como Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

Para asegurar una integración intermodal eficiente, el sistema aéreo se conectará de manera directa con la Línea 2 del Metro de Panamá en la estación Cincuentenario.

A partir de ese punto, el recorrido se extenderá hasta el sector de interconexión entre la vía Cincuentenario y la vía España, consolidando un nodo neurálgico que facilitará el desplazamiento diario de miles de usuarios en la ciudad capital.