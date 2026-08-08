Distribuyen semillas para establecer 295 huertas agroecológicas familiares a nivel nacional

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que la Dirección de Desarrollo Rural inició la distribución, a nivel nacional, de semillas para el establecimiento de 295 huertas agroecológicas familiares, beneficiando a las 12 regiones de trabajo de la institución.

El MIDA a través de una nota de prensa meniafestó que entre las semillas entregadas a los productores y familias beneficiadas destacan: Granos básicos: arroz, maíz y frijol. Hortalizas y cultivos: tomate, pimentón, pepino, habichuela, zapallo y plátano.

Igualmente la entidad mencionó que estas huertas buscan complementar la alimentación de las familias panameñas mediante el uso de técnicas agrícolas amigables con el medio ambiente, de bajo costo y fácil aplicación. Para garantizar el éxito de las cosechas, el programa incluye capacitaciones prácticas en agricultura orgánica y agroecológica mediante la metodología de Escuelas de Campo.

Asimismo indicó que para facilitar las labores del campo, la Dirección de Desarrollo Rural adquirió nueva maquinaria menor con fondos de inversión del programa Familias Unidas: 1 motocultor de 15 HP y 3 motoazadas.

Este equipo servirá para labrar y preparar la tierra donde las familias instalarán sus huertas. Además, se utilizará para adecuar los terrenos de siembra en los centros educativos que forman parte del convenio MIDA, Caja de Ahorros y MEDUCA, apoyando directamente la producción de alimentos frescos para los comedores escolares.

A lo largo de su trayectoria, el programa «Familias Unidas» ha demostrado que, con herramientas sencillas, capacitación constante y respeto por el medio ambiente, la agricultura familiar es el motor más eficaz para combatir la pobreza rural y construir comunidades resilientes en todo el territorio nacional.