$!Director del IMA defiende tiendas que benefician a más de 60 mil personas

El director del Instituto de Mercado Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, aseguró que la entidad brinda atención a 60 mil personas al mes, a través de sus Agro Tiendas, ferias y distribuidoras en todo el país. Afirma que la comercialización de productos a costos accesibles representa un “alivio para el bolsillo” de miles de las familias con condiciones económicas limitadas.

“Con eso pues se hace un muy buen promedio de compra de algunas personas que si las personas compraran todos los productos de IMA, se estarían ahorrando 66 balboas a la semana. Sin embargo, sabemos que promediamente con lo que es legumbres, tubérculos, proteínas panameñas, y lo que vende IMA, el ahorro puede estar alrededor de 40 a 45 balboas, un promedio mensual de 160 balboas”, dijo Murillo.

El director de la institución afirmó que las ferias no representan una “competencia desleal” para los supermercados, tal como ha planteado la Asociación de Comerciantes de Víveres de Panamá (ACOVIPA). Manifestó que en las tiendas y ferias, “el consumo está estrictamente limitado y regulado mediante el número de cédula”, por lo que propone una “unión entre el IMA y el comercio formal: comida más barata para el pueblo y pagos en 15 días para el productor”.

El funcionario confirmó que la meta es llegar a 21 tiendas del pueblo al cierre de 2026. Mañana la entidad tiene previsto inaugurar dos Tiendas del Pueblo, una en Río Hato y otra en Aguadulce.

“Posteriormente vamos a ir a ver a Chiriquí, en Bocas, en mes y medio o antes debemos tener una la tienda del pueblo abierta también en Changuinola”, adelantó Murillo.

En ferias y tiendas se ofrecen artículos de la canasta básica y espacio a productores nacionales.

“En las ferias vas a encontrar arroz, sardinas, tuna, coditos, pasta, espagueti, frijol chiricano enlatado, refrito con carne, porotos, vas a encontrar salchichas enlatadas, azúcar, sal. También puedes encontrar una variedad de granos como porotos, lentejas, arvejas, frijoles”, detalló Murillo.

“Tratamos de dar la manera de que a través de las ferias y las tiendas tengamos el espacio al productor que le ofrece oportunidad a la gente de poder comprar legumbres a muy buen costo, tubérculos, en algunas ocasiones hay productores que llevan cerdo, que llevan pollo, que llevan carne de res, que llevan pescado”, dijo el director.