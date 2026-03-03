Designan a José Aníbal Rincón Stanziola como nuevo viceministro del MIDA

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a José Aníbal Rincón Stanziola como nuevo viceministro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Rincón Stanziola se desempeñaba como asesor del ministro Linares, es ingeniero industrial, cuenta con un postgrado en formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión.

La designación se produce tras la renuncia de Francisco José Ameglio Velásquez, quien dejó el cargo a partir del 28 de febrero de 2026. Ameglio había sido nombrado en julio de 2024.

Según el decreto, el nombramiento de Rincón Stanziola se hace efectivo desde la toma de posesión del cargo y se fundamenta en el artículo 183 de la Constitución Política.