Delegación panameña realiza visita a Silicon Valley para avanzar en la industria de semiconductores

Una delegación multisectorial panameña realizó una visita a Silicon Valley, California paraSecretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación estratégicas con líderes globales en el tema de inteligencia artificial, semiconductores y tecnologías criticas emergente.

El secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría, acompañó a la delegación durante la visita organizada por la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham) que lidera su presidenta Niurka Montero.

Este encuentro se enmarca en el trabajo para promover el alineamiento institucional en materia de tecnologías emergentes y avanzar en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá.

Ortega destacó que la misión refuerza la visión de Panamá de convertirse en un nodo estratégico para el desarrollo y aplicación de tecnologías emergentes en América Latina, conectando el ecosistema científico y empresarial nacional con el de Silicon Valley para avanzar hacia una integración real entre conocimiento, innovación y competitividad.

Durante la misión, la delegación sostuvo reuniones con altos ejecutivos de empresas líderes como Keith Streir, vicepresidente senior de Mercados Globales de Inteligencia Artificial de AMD; Mathias Riback, jefe de Tecnologías Avanzadas en Estados Unidos de Ericsson; así como representantes de Dell Technologies, Microsoft y Anthropic, uno de los referentes mundiales en inteligencia artificial segura y ética.

La delegación técnica de la SENACYT que acompañó las distintas visitas técnicas y encuentros con actores claves del ecosistema tecnológico estuvo integrada por Franklin Morales, jefe de Cooperación Técnica Internacional, y Juan José Pimento, encargado de Tecnologías Críticas y Emergentes.