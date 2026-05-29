Decomisan un cargamento de desodorantes falsificados

Cien cajas de desodorantes falsificados de la marca Rexona fueron decomisadas por personal del Ministerio de Salud (Minsa) y la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) en el Puesto de Control y Vigilancia de Divisa, en la provincia de Herrera, informaron las autoridades.

El director nacional de Farmacia y Drogas, Elvia Lau, explicó que se investiga la procedencia de algunas variedades de desodorantes de la marca Rexona, las cuales están siendo elaboradas por empresas que aún no se ha determinado si operan en el país.

Anteriormente, estos productos contaban con registro sanitario de un fabricante nacional; sin embargo, este cerró sus operaciones en 2023, por lo que se procedió con la cancelación de dichos registros, afirmó Lau.

El funcionario indicó que, hasta la fecha, el Minsa y Aduanas han realizado dos decomisos de este producto en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Colón.

El Minsa hace un llamado a la población a abstenerse de comprar estos desodorantes, sobre todo en abarroterías a nivel nacional, y a presentar la denuncia a través de la página web de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas: www.dnfd.minsa.gob.pa.

Los productos decomisados de la marca Rexona corresponden a las siguientes variedades: Rexona Musk 52.5 g, Rexona Activo 52.5 g y Rexona Excel Men 52.5 g.

Asimismo, Lau señaló que la utilización de productos falsificados representa un grave riesgo para la salud, debido a que no cuentan con los controles de calidad requeridos y, en este caso, pueden ocasionar irritaciones en la piel, erupciones y picazón severa