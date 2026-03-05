Cuba reconecta su red eléctrica tras el nuevo apagón masivo

Cuba logró reconectar su red eléctrica la madrugada del jueves, un día después de un nuevo apagón masivo que afectó a dos tercios de la isla, incluida La Habana, anunció el Ministerio de Energía y Minas.

El centro y el oeste del país, incluida la capital, estuvieron sin electricidad desde el miércoles a mediodía debido a una avería que provocó una desconexión "inesperada" de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal de la isla.

Varios barrios de La Habana contaban con electricidad el jueves por la mañana, constató la AFP.

"A las 05H01 de esta madrugada quedó interconectado el Sistema Eléctrico, desde Guantánamo hasta Pinar Del Río", provincias en los extremos este y oeste de la isla, informó el ministerio en X.

"Continúa la incorporación de unidades de generación (eléctrica)" para que la corriente siga llegando a la población, precisó el gobierno.

La red eléctrica de Cuba sufre regularmente cortes de suministro debido al envejecimiento de la infraestructura y la escasez de combustible. La isla de 9,6 millones de habitantes ha experimentado cinco apagones generalizados desde finales de 2024.

Además, los cubanos soportan a diario larguísimos cortes programados. La capital cubana ha tenido en los últimos días cortes de más de 15 horas, que en las provincias pueden prolongarse por más de un día.

Los apagones se han agravado desde que la administración de Donald Trump impuso un bloqueo energético de facto tras el derrocamiento del mandatario venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana, y el cese, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla de gobierno comunista.

Desde el 9 de enero no ha llegado a Cuba ningún tanquero, lo que obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

Para justificar su política, Washington alega la "amenaza excepcional" que representa Cuba, una isla caribeña situada a tan solo 150 km de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense, debido a sus relaciones con China, Rusia e Irán.

La Habana acusa a Donald Trump de querer "asfixiar" la economía de la isla comunista, sometida a embargo estadounidense desde 1962 y que en los últimos años ha sufrido un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.