Cuarto Puente evalúa las estructuras antes de reanudar los trabajos tras los sismos

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) inició evaluaciones técnicas y de seguridad en los distintos frentes de construcción del proyecto, luego de los movimientos sísmicos registrados este viernes 9 de octubre, con el objetivo de verificar las condiciones de las áreas de trabajo antes de reanudar las actividades.

La empresa informó que, tras los sismos, activó los protocolos de seguridad y evacuación, lo que permitió poner a salvo al personal sin que se reportaran accidentes ni daños asociados al evento.

Las inspecciones se concentran en las áreas de trabajo, especialmente en los accesos, las plataformas y las estructuras utilizadas para realizar labores en altura, a fin de garantizar que cumplan con las condiciones necesarias para operar de manera segura.

El consorcio indicó que la reanudación de las actividades se realizará de forma gradual y controlada, una vez concluidas las verificaciones técnicas y de seguridad correspondientes.

El CPCP reiteró que la seguridad y la integridad de sus trabajadores son una prioridad, por lo que mantendrá las medidas preventivas necesarias antes de retomar las labores en los diferentes frentes del proyecto.