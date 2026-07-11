Cuarentena Agropecuaria intercepta más de mil insectos y plagas en puntos de ingreso a Panamá

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) interceptó 1,097 insectos y otras plagas asociadas al ingreso de mercancías importadas durante el segundo trimestre de 2026, comprendido entre abril y junio.

Las detecciones fueron resultado de las labores de inspección que realizan los funcionarios de Cuarentena Agropecuaria en puertos, aeropuertos, fronteras y otros puntos de entrada al país, con el objetivo de proteger la producción agrícola nacional.

Durante este período, el personal técnico de los módulos de entomología de la Dirección de Cuarentena Agropecuaria analizó 4,828 muestras de productos destinados al consumo, 3,293 muestras de productos y subproductos no destinados al consumo y 1,072 muestras provenientes de trampas ubicadas en la Zona de Protección Fitozoosanitaria.

Del total de intercepciones, 988 correspondieron a insectos encontrados en productos para consumo, 49 en productos no destinados al consumo y 60 en artículos reglamentados, principalmente contenedores y embalajes de madera.

El MIDA destacó que la mayoría de los organismos detectados no corresponden a plagas de interés cuarentenario. Sin embargo, la identificación temprana de estos organismos permite aplicar medidas fitosanitarias para evitar su establecimiento y dispersión en el territorio nacional.

Entre las detecciones más relevantes del trimestre se identificó una especie de trips procedente de Ecuador, considerada una plaga cuarentenaria de categoría A1, capaz de afectar cultivos ornamentales, hortícolas y frutales al ocasionar daños en hojas, flores y frutos, además de facilitar la transmisión de enfermedades vegetales.

Las autoridades señalaron que cada intercepción representa una acción preventiva para mantener la protección fitosanitaria del país y preservar la producción agrícola nacional.