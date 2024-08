Crece economía del folklore

La tradición panameña impulsa una economía relacionada con la confección de atuendos típicos, específicamente con la pollera nacional.

Para Homaira Córdoba, con “la sostenibilidad de su día a día por los últimos 11 años en cuanto al factor de la economía ha sostenido el echo de como impacta en su vida, más que un trabajo es una terapia, a este trabajo ella dedica más de 12 horas al día pero realmente le hace feliz”. La señora Homaira cuenta con su tienda de atuendos típicos y asegura que para ella esto llega a ser un negocio sostenible. La ganancia de una pollera montuna puede rondar alrededor de 2,500, y ahora restándole el gasto de materiales que son 700, quedaría en 1,500 de ganancia total.

La confección de la pollera puede durar hasta ocho meses, sin embargo esto oscila entre 7,000 y 10,000 dólares y hasta más. El proceso incluye varios factores el financiador, con recursos suficientes para contratar la confección de la pollera ya sea para su uso personal, o para revenderla, La persona que subcontrata a varias artesanas, la contratación de varios de los componentes de la pollera.

Lucia Alfaro, confecciona y diseña molas, dice que “hay molas que dependen del diseño o tamaño y su confección tarda más o menos dos meses, los precios son de cuarenta dólares dependiendo diseño y tamaño, creo que el monto a pagar no lo vale por el tiempo y sacrificio que conlleva, además de que hay personas por ejemplo como extranjeros que piden rebaja y ahí es en donde nuestro tiempo y sacrifico no se ve”.

Argelia de Pérez se dedica a la confección de pollera montuna, “el aproximado a una pollera montuna sencilla es de 100.00, solo pollera, por otro lado es bastante sacrifico el confeccionarla, pero no me arrepiento porque me encanta lo que hago”.

El precio de las polleras varia de acuerdo a los diversos factores que la formen. Se debe comprender que estamos hablando de una pollera con labores de mano, ya sea zurcida o sombreada, las cuales pueden encontrarse desde los 5.000 hasta 10.000 balboas, como promedio, las habrá de menos costo y la que sobrepase los 10.000, pero en este último caso es para polleras excepcionales, las cuales involucran un trabajo de extrema laboriosidad.