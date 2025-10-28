Crea programa de verificación de la carga que entre y salga del país

El Consejo de Gabinete aprobó este martes, 28 de octubre el Decreto “Que crea el Programa de Coordinación Interinstitucional y Asistencia Intergubernamental de Verificación de Carga en el territorio de la República de Panamá y se dictan otras disposiciones”.

Bajo esta nueva norma, toda carga en contenedores que ingrese, transite, trasborde o salga por el territorio nacional, podrá ser verificada a través de tecnología no intrusiva, incluyendo contenedores vacíos, cuando así se determine, de manera selectiva o aleatoria, aplicando criterios de selectividad conforme con las mejores prácticas internacionales de gestión de riesgos y las disposiciones regulatorias que establezca la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), con el propósito de garantizar el comercio seguro dentro de la cadena logística internacional.

La ANA aplicará este programa de manera coordinada con las demás entidades gubernamentales que intervienen en el ingreso, salida o permanencia de mercancía por el territorio nacional o que, por razón de su competencia, mantengan interés en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción de masiva, el contrabando y las consecuencias que dicho movimiento conlleva.

Bajo el paraguas de la ANA se creará la Unidad de Inspección Técnica de Contenedores, a cargo de las inspecciones y verificaciones técnicas de la carga de contenedores.

También se creará la Unidad de Análisis de Riesgo y las correspondientes matrices, perfiles y evaluaciones de riesgo, de peligro, de calificación de carga peligrosa, de confinamiento de seguridad y de retorno a puerto de origen.