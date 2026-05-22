Costa Rica pide diálogo tras decisión de Panamá sobre electricidad

El presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), Arturo Rosabal, expresó su preocupación ante el anuncio de Panamá sobre la no disponibilidad de suministro eléctrico hacia ese país, e hizo un llamado al Gobierno costarricense a impulsar el diálogo para alcanzar un punto de encuentro que permita mantener las históricas relaciones comerciales entre ambas naciones.

En entrevista a Teletica, Rosabal indicó que "en la Cámara de Comercio nos preocupa mucho. Panamá siempre ha sido para Costa Rica un socio comercial, país hermano y amigo. Por eso, desde la Cámara hacemos un llamado al Gobierno para que se logre encontrar un punto de encuentro que permita alcanzar ese diálogo que nos ha caracterizado como países”.

Destacó que "este anuncio de las autoridades de Panamá sobre la no disponibilidad de electricidad para nuestro país es un tema que preocupa, a pesar de que las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad han indicado que no hay razones de alta preocupación. Sin embargo, desde la Cámara seguimos considerando que para el sector comercial el tema de la electricidad es muy relevante.

Por esa razón, también hacemos un llamado a los diputados, ya que tenemos un proyecto de apertura del mercado eléctrico", concluyó el empresario.