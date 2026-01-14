Contraloría rechaza acusaciones y fija postura sobre recolección de desechos en San Miguelito

La Contraloría General de la República informó que los contratos vinculados al servicio de recolección de desechos en el distrito de San Miguelito no ingresaron en su totalidad a la institución el día 8 de enero, como declaró la alcaldesa Irma Hernández.

“En efecto, dos de los tres contratos fueron recibidos ese día a las 3:50 p.m. en la Oficina de Fiscalización del Municipio, mientras que el ingreso formal de los expedientes a la sede principal de la Contraloría se produjo el día 13 de enero de 2026, momento a partir del cual continúan el curso regular del proceso de fiscalización previa”, explicó la Contraloría en una nota de prensa.

Se detalló que “la trazabilidad documental y los registros oficiales acreditan el cumplimiento estricto de los plazos administrativos, por lo que no existe dilación, retención ni irregularidad alguna imputable a esta institución”.

Adicionalmente, la Contraloría precisa que “la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario fue debidamente autorizada para asumir, a partir del 19 de enero de 2026, la competencia operativa, administrativa y técnica del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en el distrito de San Miguelito”.

Por lo que subrayan que “cualquier afirmación o insinuación que sugiera lo contrario no se ajusta a los hechos, genera desinformación ante la ciudadanía y resulta irresponsable y poco profesional, especialmente cuando proviene de una autoridad electa”.

El contralor Anel Flores reiteró que “la función de la Contraloría es clara: garantizar que los recursos públicos se manejen conforme a la ley y en beneficio del Estado”.