$!Comerciantes en Casco Antiguo piden reforzar la seguridad para los visitantes

Ampliar el programa de videovigilancia, crear programas de capacitación y resocialización para los residentes de San Felipe y corregimientos aledaños, incrementar la presencia policial y focalizar los operativos de seguridad en las zonas de riesgo, fueron algunas de las alternativas plasmadas por miembros de la Asociación de Restaurantes, Bares y Hoteles del Casco Antiguo (ARHCA) durante una mesa de trabajo con las autoridades gubernamentales y entes de seguridad.

Gasparín Belandria, presidente de ARHCA, explicó que se mantiene un crecimiento acelerado del turismo en el centro histórico, pero se requiere orden para evitar un descontrol. “Si el Casco Antiguo va creciendo de manera acelerada, no podemos esperar a que el desorden entre porque no nos ponemos de acuerdo o porque solo estamos para criticar”, manifestó el comerciante.

En este sentido, Adolfo Pérez Arari, secretario ejecutivo de la Presidencia, explicó que actualmente se buscan herramientas para abordar los incidentes. “Una presencia policial mayor es un tema que podría ser desgastante; nos estamos enfocando en soluciones que brinden un abordaje del tema de raíz”, manifestó el funcionario.

Pérez Arari afirmó que se han organizado acciones conjuntas entre la Policía Nacional, el Servicio de Protección Institucional (SPI), el Municipio de Panamá, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Ministerio Público para implementar soluciones.

La arquitecta Ámbar Zambrano, de la Oficina del Casco Antiguo, planteó que no se descarta ampliar la cobertura de videovigilancia, siempre protegiendo el patrimonio. Aseguró, además, que es necesaria la seguridad para salvaguardar los proyectos que se realicen en la zona.

“El tema de las cámaras tiene que ser aprobado por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, porque no podemos caer en la destrucción de nuestro patrimonio, cuya salvaguarda y conservación es una de nuestras principales competencias. Esto no significa que no se puedan realizar actividades y este tipo de activaciones, sino que tienen que ser bien evaluadas y ubicadas, buscando el menor impacto al patrimonio”, señaló Zambrano.

Lital Smith, vicepresidenta de ARHCA, explicó que es importante tomar decisiones para salvaguardar la imagen del Casco Antiguo. “El tema de la seguridad en las calles novena y décima ha sido un punto crítico. Muchas de las personas que ingresan por esas calles se han visto afectadas por asaltos, robos y temas de delincuencia. Buscamos ser el canal para soluciones concretas a mediano plazo y construir un puente de comunicación con el SPI y entes gubernamentales prioritarios en temas de seguridad”.

Por su parte, Mario Sánchez, propietario de locales en la zona, afirmó que se debe integrar a los residentes de San Felipe, El Chorrillo y Santa Ana en cualquier plan de resocialización. “Yo les he comentado que, si no incluimos a la gente y los seguimos tratando de patear, no vamos a poder solucionar. Estamos viendo la respuesta de ellos, que piensan que solo los quieren sacar; no veo soluciones a los golpes”, manifestó.