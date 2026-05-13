Cobre Panamá y CECOMRO apuestan al turismo indígena

Cobre Panamá, la Fundación Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá (CECOMRO) y el Consejo Directivo del Circuito Indígena de la Región Occidental de Panamá firmaron un convenio de colaboración para desarrollar y consolidar el Circuito Turístico Indígena de la Región Occidental de Panamá.

El acuerdo busca “impulsar oportunidades económicas sostenibles en comunidades indígenas y fortalecer el turismo comunitario en el país”.

La iniciativa tendrá una duración de 24 meses y busca generar un impacto directo en las comarcas Ngäbe Buglé y Naso Tjër Di, territorios donde históricamente la pobreza y la migración han representado grandes desafíos para miles de familias.

A través del turismo sostenible, el emprendimiento comunitario y el fortalecimiento de capacidades locales, el proyecto busca impulsar nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades de la región.