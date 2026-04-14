Economía

Cobre Panamá respalda el desarrollo de la provincia en el foro CADE Colón 2026

La participación de Cobre Panamá en este evento refuerza su visión de un desarrollo equitativo que logre transformar el diálogo en resultados medibles. Además, destacaron la urgencia de fortalecer las políticas públicas y atraer inversiones

Cobre Panamá respalda el desarrollo de la provincia en el foro CADE Colón 2026
ML | Maru Gálves, de Cobre Panamá y el líder de APEDE Colón.
Cobre Panamá respalda el desarrollo de la provincia en el foro CADE Colón 2026
ML | Personas que asistieron a la conferencia.
Cobre Panamá respalda el desarrollo de la provincia en el foro CADE Colón 2026
ML | Especialitas participaron del panel.
Redacción Metro Libre
14 de abril de 2026

En el marco de la celebración de CADE Colón 2026, Cobre Panamá resaltó la importancia de la colaboración estratégica y la eficiencia operativa como motores esenciales para la reactivación económica de la provincia. El encuentro, celebrado en el Centro de Arte y Cultura de Colón, se consolidó como el principal foro de discusión entre el sector privado, autoridades y sociedad civil para proponer soluciones al desarrollo regional.

Este año, el evento se desarrolló bajo el lema “OCDE: Confianza global, ¿progreso local? El futuro de Panamá en debate” . Durante la jornada, se analizó profundamente cómo las exigencias internacionales y la confianza global pueden traducirse en resultados tangibles, mayor inversión y crecimiento equitativo para las comunidades locales de Colón.

Maru Gálvez, gerente de relaciones públicas de Cobre Panamá, aportó una visión estratégica durante el panel ”La importancia de la mejora continua para el crecimiento sostenible”. En su intervención, destacó que la sostenibilidad debe ser entendida como un proceso dinámico de evolución constante, fundamental para que tanto las organizaciones como las regiones logren adaptarse con éxito a los desafíos actuales.

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