Cobre Panamá inaugura su stand en EXPOCOMER 2026

Cobre Panamá inauguró ayer su stand en la EXPOCOMER 2026 con el objetivo de brindar a la ciudadanía información clara sobre la minería responsable, el estado actual del proyecto y dar a conocer cómo se realizaba la operación antes de 2023.

En la actividad, que se extenderá hasta el 12 de marzo, en el Panama Convention Center, la empresa exhibirá su conocida maqueta del puerto Punta Rincón, áreas de los molinos y celdas de flotación, lo que permite a los participantes comprender la gestión del recurso hídrico en una operación minera moderna. Además de modelos a escala de Pala Eléctrica P&H 4100, camión Lieberr T 284 (híbrido) y la perforadora eléctrica Viper.

Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de la compañía, indicó que, luego de la aprobación del plan de preservación y exportación del concentrado de cobre, el encendido de la planta termoeléctrica ha generado más de mil plazas de empleo.

“El 64% de esas mil plazas de empleo son familias de las comunidades aledañas a la mina: municipios de La Pintada, Omar Torrijos y Donoso”, reveló Gálvez.

La ejecutiva de comunicación anunció que, tras el anuncio del presidente de la República, José Raúl Mulino, de procesar las 38 millones de toneladas de roca extraídas antes del cese de operaciones, el proyecto va a requerir mil plazas de empleo más.

“Ayer lanzamos la campaña Suma tu talento, en la que le estamos dando acceso a todo panameño que muestre interés en ser considerado para una de esas plazas de trabajo, que ingrese al sitio web cobrepanama.com”, manifestó.