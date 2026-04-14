$!Cláusulas abusivas y falta de información lideran quejas contra planes vacacionales

Un total de 25 quejas formales contra hoteles y empresas de planes vacacionales, presentadas entre enero y marzo de 2026 por una cuantía total de B/. 408,554.48, fueron recibidas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Los principales motivos de reclamación fueron: cláusulas abusivas (7 casos), falta de información (6 casos), solicitudes de devolución (5 incidencias), incumplimiento de contrato (3 reportes), incumplimiento de servicio (3 casos), resolución de contrato (3 quejas) y venta engañosa (una incidencia).

Durante este periodo, la institución resolvió 14 quejas a favor de los consumidores, recuperando un monto de B/. 52,143.27.

Ante la comercialización de estos paquetes, que suelen ofrecer descuentos en estadías o bonos promocionales, la Acodeco recomienda analizar cuidadosamente las condiciones antes de firmar. Cabe recordar que la publicidad, los precios y los términos ofrecidos sirven como prueba en caso de reclamo, explicó la institución.

Recomendaciones principales:

Revisión exhaustiva: Leer el contrato y verificar que todas las condiciones del servicio estén por escrito.

Decisión consciente: No actuar con ligereza ante ofertas aparentemente atractivas.

Seguridad financiera: Evitar entregar tarjetas de crédito si no se tiene la certeza de realizar la transacción.

Investigación previa: Solicitar referencias del proveedor, su trayectoria y opiniones de otros clientes.

Resguardo de evidencia: Conservar toda la documentación relacionada con la contratación.

Validación de promesas: Asegurarse de que las promesas del vendedor figuren en el contrato o en documentos anexos.

En caso de inconformidad, los consumidores pueden acudir a las oficinas de la Acodeco a nivel nacional para recibir orientación y atención a sus quejas.