Citi, Maersk y AES manifiestan interés en oportunidades de inversión en Panamá

Representantes de tres gigantes corporativos se reunieron hoy con el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante el Foro Económico Mundial.

En los encuentros, las empresas manifestaron su interés en nuevas inversiones en Panamá, dentro de los sectores comercial, marítimo, energético y financiero, según un comunicado oficial.

En la segunda jornada de este evento de relevancia mundial, Mulino se reunió con altos ejecutivos del banco estadounidense Citi. Durante la sesión, se exploraron oportunidades de financiamiento para megaproyectos estratégicos del gobierno, tales como el Tren Panamá-David y la interconexión eléctrica con Colombia.

El presidente Mulino, acompañado de la primera dama, Maricel de Mulino, mencionó los nuevos proyectos de inversión del Canal de Panamá, como el reservorio de Río Indio, dos megaterminales portuarias y un gasoducto para atender la nueva demanda de este producto.

Por parte de Citi, participaron Jay Collins, vicepresidente de Banca y Sector Público, y Jason Rekate, jefe de Banca Corporativa, quienes expresaron el interés de esta corporación financiera en fortalecer la relación histórica con Panamá, a través de nuevos programas de financiamiento en proyectos de gran impacto como los mencionados por el presidente Mulino.

Los ejecutivos presentaron un análisis sobre el pronóstico de la economía mundial, las tasas de interés para el mercado de deuda y el impacto de la nueva geopolítica y la situación de Latinoamérica.

Mulino también sostuvo un encuentro con representantes de la naviera danesa Maersk, la segunda más grande del mundo.

Abordaron temas de mutuo interés vinculados a los proyectos de nueva infraestructura de terminales portuarias presentados por la Autoridad del Canal de Panamá, orientados a aumentar la capacidad, eficiencia y competitividad del sistema portuario panameño. Maersk reiteró la importancia estratégica de Panamá dentro de su red global y el potencial de estas iniciativas para consolidar al país como un “hub” logístico de clase mundial.

Asimismo, Panamá reconoció a Maersk, que opera bajo el régimen de Sede de Empresas Multinacionales (SEM) desde hace casi dos décadas, como uno de los principales usuarios del “hub” portuario y logístico del país con un centro clave dentro de su “network” global.

Finalmente, el presidente agradeció a Maersk por aceptar ser co-chair del Country Strategy Meeting del World Economic Forum, que se celebrará en Panamá los días 21 y 22 de octubre.El otro encuentro del presidente Mulino fue con el presidente de AES Corporation, Andrés Gluski, quien explicó los avances de su expansión en su planta de generación de energía a base de gas.

También manifestó el interés de esta compañía en invertir en el proyecto del lago Bayano. AES Corporation es una multinacional de la lista Fortune 500, dedicada a la generación de energía eléctrica.Gluski y Mulino aprovecharon el encuentro en Davos para hablar del nuevo panorama geopolítico y el impacto económico en los diferentes países y regiones del mundo.

El equipo que acompañó al presidente Mulino en estas citas estuvo conformado por los ministros Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores); Felipe Chapman (Economía y Finanzas); José Ramón Icaza (Asuntos del Canal) y Julio Moltó (Comercio e Industrias), además de Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.