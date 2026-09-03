Chiriquí y Panamá Oeste concentran producción de la guayaba taiwanesa

Y.Calles | Panamá produce 2,857.8 quintales de guayaba taiwanesa al año, en un área de 9.16 hectáreas cultivadas por 11 productores a nivel nacional, según datos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La producción se concentra principalmente en dos provincias: Chiriquí aporta el 63% del total y Panamá Oeste el 19%. El 18% restante se distribuye en otras regiones del país. La guayaba taiwanesa es uno de los rubros frutícolas con menor volumen de producción en el país. Por ello, el MIDA indicó que es necesario fortalecer los programas de apoyo técnico y productivo en estos cultivos de baja escala.

La entidad señaló que, en coordinación con las entidades de investigación, se impulsarán acciones que incluyan mejoramiento genético y prácticas sostenibles para aumentar los rendimientos, sin descuidar otros rubros que también impactan en la economía y la nutrición de la población.