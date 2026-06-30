$!Chiriquí lidera la producción de remolacha

a.quintero | La producción de remolacha en Panamá alcanzó los 814 quintales al año, de acuerdo con los últimos datos del cierre agrícola de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La entidad indicó que Chiriquí se mantiene como la principal provincia productora de este cultivo, mientras que Los Santos y Herrera registran siembras, pero en menor escala.

De acuerdo con el MIDA, “un total de tres productores han cosechado un total de 814 quintales de remolacha en una superficie de 10 hectáreas a nivel nacional durante un año.

En tanto, un informe del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), detalló que “la mayor producción de remolacha en el país se concentra entre los meses de marzo, abril y mayo, así como durante agosto y septiembre, periodos en los que aumenta la oferta del producto en los mercados”.

Asimismo, el IMA destacó que “en el país se comercializan ocho variedades: Planas de Egipto, Detroit, Cylindra, Claudia, Globo Rojo, Faro, Rubidus”. En cuanto al precio de referencia, es de B/.19.87 el saco de 50 libras.

Mientras tanto, Avelino Cortez, vendedor de legumbres en Panamá, señaló que “la mayor parte de la remolacha que vendemos llega de Cerro Punta, en Chiriquí”. Además, agregó que “la libra al consumidor se vende entre B/.0.80 y B/.1.20. Cuando hay buena cosecha, los precios bajan, pero si las lluvias afectan la producción o disminuye la oferta, la libra puede subir un poco más”.

Por su parte, Olmedo Núñez, productor de Chiriquí, comentó que “la remolacha es un producto muy buscado por los consumidores para ensaladas, especialmente en épocas festivas”. Añadió que “muchas personas la compran porque es rica en vitaminas y nutrientes”.