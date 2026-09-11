Chiriquí, Coclé y Colón lideran cultivo de limón

Y.Calles | La producción de limón alcanza los 123,109.1 quintales al año, según datos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). La producción está distribuida en 188 hectáreas y es cultivada por 121 productores a nivel nacional.

De acuerdo con los datos oficiales, Chiriquí lidera con 98,574 quintales, lo que representa el 80% de la producción nacional. Le siguen Coclé con 11,202 quintales, 9% y Colón con 6,864 quintales, 6%. El resto se produce en Herrera con 3,095 quintales, Bocas del Toro con 1,670 quintales y otras provincias.

El MIDA destacó que la producción de cítricos es una actividad clave para la economía del país. Solo este año el impacto económico estimado por bienes y servicios agropecuarios contenidos en el costo de producción asciende a 5.3 millones de balboas. Sin embargo, el informe advierte que el débil sistema de logística para la captura de información limita la cobertura y atención de estos rubros. Esto, señala el MIDA, genera datos con baja cobertura regional. Por ello, la entidad considera importante asignar más recursos para fortalecer la atención a rubros prioritarios como el limón, por su interés económico y social.

En el país predominan tres variedades principales: Limón criollo / mandarina, que es el más común. De cáscara delgada y muy jugoso. Es el que más se usa en la cocina panameña: ceviches, carnes, encurtidos y refrescos. También está el Limón persa / sin semilla: De mayor tamaño y cáscara lisa. Se utiliza para exportación y para la industria de jugos y bebidas por su alto rendimiento; y el Limón sutil: Más pequeño y ácido. Muy demandado en restaurantes y para consumo directo.