Chapman anuncia acciones judiciales y reemplazo del sistema e-Tax tras fraude fiscal

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció este lunes que el sistema e-Tax será reemplazado por una plataforma digital más robusta, en la que cada trámite quedará registrado y podrá ser seguido paso a paso, como parte de una transformación tecnológica integral en la Dirección General de Ingresos (DGI).

El anuncio se da luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detectara un esquema de defraudación fiscal que vulneró los controles institucionales. Chapman informó además sobre acciones judiciales y medidas de control interno para que los responsables respondan ante la justicia.

“Digitalizaremos lo que hoy se hace a mano: menos espacio para la trampa, un blindaje tecnológico cuidando el dinero de todos, para que cada balboa llegue a donde debe”, afirmó el ministro.

Chapman aseguró que quienes participaron en las irregularidades enfrentarán las consecuencias legales. “Fue un esquema que durante años burló los controles y quienes defraudaron al Estado van a responder ante la justicia y ante el país. En eso no hay negociación”, expresó.

El titular del MEF también defendió la labor de la mayoría de los funcionarios de la DGI y señaló que la conducta de unos pocos no representa el trabajo de toda la institución. “La inmensa mayoría de quienes trabajan en la institución son servidores honestos que cumplen todos los días. No vamos a permitir que la conducta de unos pocos manche el trabajo de muchos”, concluyó.