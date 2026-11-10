Chapman afirma que pagos a la Unachi ya se realizaron y espera cambios en la universidad

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el Gobierno ya realizó los pagos pendientes a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y señaló que espera que la nueva administración rectoral concrete los cambios que ha reclamado la ciudadanía.

Durante una entrevista en La Villa de Los Santos, Chapman dijo estar al tanto de la situación de la universidad y sostuvo que el nuevo rector Absel Navarro tiene una responsabilidad central en el proceso de reorganización.

“Él ha prometido realizar una serie de cambios que ha reclamado la ciudadanía y los cambios no se han dado”, manifestó el ministro.

Al ser consultado sobre las áreas que requieren cambios, Chapman mencionó los salarios de algunos funcionarios, que calificó como elevados en comparación con los de otros altos cargos del Estado.

“Hay salarios ahí, por ejemplo, donde son salarios que están de los más altos de la República, inclusive exceden el salario del presidente de la República, de magistrados de la Corte, de ministros ni hablar, muchísimo más alto”, afirmó.

“Eso es responsabilidad del rector de la universidad y todo su equipo administrativo”, concluyó.