CCIAP: Mina, Río Indio y empleo, retos para dinamizar la economía

Garantizar reglas claras, atraer inversión, generar empleo, tomar decisiones técnicas sobre Río Indio y avanzar hacia una apertura responsable de la mina de cobre, son los desafíos urgentes que tiene el país para dinamizar la economía, advirtió Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Barría Pino señaló que el Centro de Estudios Económicos del gremio reportó un crecimiento de 5.5% en el primer semestre de 2026, impulsado por transporte y comercio, con el desempleo en 8.5%, aunque persisten 189 mil personas sin trabajo.

En ese contexto, Barría Pino destacó la importancia de decisiones técnicas sobre Río Indio, una gestión eficiente del agua y la modernización logística como pilares para sostener el crecimiento, y celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el estudio de impacto ambiental de Puerto Barú, que permite la continuidad de un proyecto que calificó de importante para la región occidental.

Sobre la mina de cobre en Donoso, el presidente de la CCIAP solicitó una apertura informada, responsable y transparente, jurídicamente sólida, respetuosa del fallo de la Corte, ambientalmente responsable y que evite trasladar costos al Estado, con transparencia en el uso de los beneficios para el país y con miras a diversificar la economía a largo plazo.

En cuanto a la situación tras el terremoto, afirmó que existe la necesidad y obligación de ser solidarios de forma focalizada y como complemento a la gestión del gobierno central, al tiempo que defendió la necesidad de reglas claras y seguridad jurídica frente a iniciativas legislativas en comercio, puertos, electricidad, crédito, turismo y vivienda para no afectar la competitividad y la estabilidad de las empresas, sobre todo de las micro y pequeñas, y los empleos que generan.