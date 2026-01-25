Cancillería: “Foro Económico posiciona a Panamá como el “Davos de Latinoamérica”

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se inaugurará este miércoles en el Centro de Convenciones Panamá, en Amador, contará con la presencia de ocho presidentes y jefes de Estado de la región. Este evento posiciona a Panamá como el “Davos de Latinoamérica”, según expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El evento, organizado por el Gobierno Nacional y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), tendrá al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como orador principal. También se ha confirmado la asistencia de los mandatarios Daniel Noboa (Ecuador), Gustavo Petro (Colombia), Bernardo Arévalo (Guatemala) y Rodrigo Paz (Bolivia); el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Junto a los gobernantes y al presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados, el Foro reunirá a ministros de Estado, líderes empresariales, representantes de organismos internacionales y referentes académicos para discutir sobre los principales desafíos y oportunidades de la región.

“El Foro busca debatir estrategias para incrementar la productividad, promover la inversión y fortalecer la inserción de la región en la economía global; fomentar el financiamiento y la adopción de prácticas de desarrollo sostenible, incluyendo la gestión de recursos naturales y la transición energética; y abordar la transformación digital como motor de desarrollo y modernización productiva”, informó la Cancillería.

Agregó que entre sus objetivos está fortalecer el diálogo entre los países de América Latina y el Caribe para construir una voz unificada en el contexto geopolítico actual, analizar cómo mejorar las instituciones para garantizar un desarrollo inclusivo y diseñar políticas que aseguren que el crecimiento económico beneficie a toda la población.

Se confirmó que asistirán 10 ministros de Relaciones Exteriores de la región y siete vicecancilleres, incluyendo los de Italia y Sudáfrica. Participarán, además, 17 ministros de Economía, 9 viceministros y 10 ministros de otras carteras, junto a delegados de 22 organismos internacionales. Entre ellos figuran Rafael Mariano Grossi, de la OIEA; el secretario general de la OEA, Albert Ramdin; Carla Barnett, secretaria general de CARICOM; José Manuel Salazar-Xirinachs (CEPAL); el secretario ejecutivo de la Secretaría Iberoamericana, Andrés Allamand; el presidente de la OPEP, Abdulhamid Alkhalifa; y Ragnheiður Elín Árnadóttir, directora del Centro de Desarrollo de la OCDE.

También estarán presentes 18 asesores de gobierno, seis alcaldes, seis expresidentes, cinco exministros y una extensa lista de invitados especiales. Entre estos sobresalen el Premio Nobel de Economía 2025, el francés Philippe Aghion; el Premio Nobel de Economía 2024, el británico James Robinson; y el estadounidense Michio Kaku, físico teórico y futurista.

Dos expresidentes colombianos tendrán protagonismo: Iván Duque (2018-2022) y Juan Manuel Santos (2010-2018). También destacan entre los expositores la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, el exmandatario chileno Eduardo Frei y el exprimer ministro de Italia, Enrico Letta.

Se han inscrito delegaciones de Argentina, Arabia Saudita, Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Egipto, España, Filipinas, Francia, Guatemala, Granada, India, Italia, Jamaica, Marruecos, México, Nicaragua, Perú, Qatar, Reino Unido, República Dominicana, Santa Lucía, Sudáfrica, Tailandia, Trinidad y Tobago y Uruguay.

El evento será cubierto por unos 250 corresponsales y enviados especiales de prestigiosos medios internacionales, junto a representantes de la prensa local.