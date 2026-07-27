Cancillería busca atraer inversiones vietnamitas con gira por el Sudeste Asiático

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, promovió a Panamá como plataforma logística y comercial para la expansión de empresas vietnamitas hacia América Latina durante una gira oficial por el Sudeste Asiático.

En Hanói, el funcionario sostuvo reuniones con directivos de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) y con ejecutivos de Vingroup, conglomerado al que pertenece el fabricante de vehículos eléctricos VinFast.

Durante el encuentro con representantes de VinFast, Hoyos presentó a Panamá como una opción para respaldar los planes de expansión de la empresa en la región e invitó a la compañía a establecer un centro regional de distribución.

”Panamá no solo ofrece una posición geográfica privilegiada y un ecosistema logístico maduro, sino también un marco normativo que promueve activamente la transición hacia la movilidad sostenible. Invitamos a VinFast a utilizar nuestra plataforma multimodal, como la Zona Libre de Colón, para establecer su centro regional de distribución de vehículos y repuestos para toda América Latina y el Caribe”, manifestó el viceministro.

Previamente, durante una reunión con miembros de la VCCI, Hoyos destacó las ventajas competitivas de Panamá como centro logístico, financiero y de servicios, así como el acceso preferencial a mercados mediante sus acuerdos comerciales.

”Panamá no solo representa una puerta de entrada natural con acceso preferencial a más de 63 países a través de nuestros 23 acuerdos comerciales y nuestra reciente incorporación al Mercosur, sino también un socio estratégico ideal para que las empresas vietnamitas expandan su presencia en América Latina aprovechando nuestro Hub Logístico y la competitividad de nuestras zonas francas”, afirmó.

Por su parte, representantes de Vingroup informaron que VinFast ha entregado más de 393 mil vehículos eléctricos a nivel mundial al primer trimestre de 2026 y que cuenta con una capacidad de producción de 600 mil unidades anuales, consolidándose como líder del mercado de vehículos eléctricos de batería en Vietnam y expandiendo su presencia en Asia y Norteamérica.