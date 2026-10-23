Cancillería aborda con diplomático ruso el riesgo de buques con bandera panameña y la situación de nacionales en combate

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, se reunió este viernes con el embajador de Rusia en Panamá, Konstantin Gavrilov, para abordar dos temas prioritarios: la situación de los buques de bandera panameña en el mar Negro y las gestiones para facilitar el retorno de ciudadanos panameños vinculados al conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania. Durante la cita, el diplomático ruso expresó la solidaridad de su Gobierno con el pueblo panameño tras el reciente terremoto.

En el encuentro, el canciller Martínez-Acha Vásquez consultó sobre la condición de las embarcaciones panameñas que transitan por el mar Negro ante las restricciones de navegación. El embajador Gavrilov expuso la postura de su país y afirmó que solo atacan naves que transportan armamento. “Las embarcaciones que transporten armamento pueden convertirse en objetivos militares, independientemente de su bandera”, advirtió. Frente al riesgo de ataques con drones y misiles, minas marítimas, restricciones portuarias e interrupciones en las comunicaciones, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha recomendado evitar, en la medida de lo posible, las aguas rusas y ucranianas del mar Negro y del mar de Azov.

Otro de los asuntos abordados fue la gestión para facilitar el retorno de los nacionales y atender la preocupación de sus allegados. “Lo que aseguro es que hacemos todo lo posible”, afirmó Martínez-Acha Vásquez al referirse a la aspiración de las familias de recuperar los restos de sus seres queridos fallecidos en el conflicto. “Panamá continuará trabajando por la vía diplomática para ayudar a los nacionales y a sus familiares”, garantizó el jefe de la diplomacia panameña.

Como resultado de las conversaciones, el canciller adelantó que solicitará al Ministerio de Defensa de Rusia evaluar las alternativas disponibles para la protección de las embarcaciones y la repatriación de los panameños. Al cierre de la reunión, el embajador Gavrilov ratificó la invitación al canciller panameño para realizar una visita oficial a Rusia el próximo año.