Canciller de Ucrania llega esta tarde a Panamá de visita oficial

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, arribará en la tarde de este jueves en visita oficial para cumplir una agenda que incluirá reuniones con su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha, la suscripción de acuerdos bilaterales, un encuentro con diputados de la Asamblea Nacional y la inauguración de la nueva sede diplomática ucraniana en el país.

Es la primera vez que un canciller de Ucrania realiza una visita oficial a Panamá, según un comunicado de la Cancillería panameña.

La visita del ministro Sybiha se produce luego de dos reuniones sostenidas por el presidente José Raúl Mulino con el mandatario ucraniano, Volodomir Zelenski, en foros internacionales.

El ministro Martínez-Acha recibirá en la mañana del viernes al canciller Sybiha en el Palacio Bolívar, con quien sostendrá una reunión privada y luego un encuentro ampliado antes de firmar dos acuerdos. Una hoja de ruta para el desarrollo de las relaciones entre Panamá y Ucrania y un memorando de entendimiento sobre cooperación académica.

Posteriormente, el ministro ucraniano se reunirá en la Asamblea Nacional con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la diputada Walkiria Chandler, y otros parlamentarios de ese Órgano Legislativo.

Tras ese encuentro el canciller Sybiha inaugurará la Embajada de Ucrania en Panamá, acompañado por el ministro Martínez-Acha Vásquez.

El jefe de la diplomacia panameña ofrecerá un almuerzo en honor del ministro ucraniano y su delegación, quien al final de la tarde concluirá su visita oficial a Panamá.

Panamá y Ucrania mantienen relaciones diplomáticas desde 1993, fortalecidas recientemente con el apoyo de Panamá a la soberanía ucraniana y la cooperación en áreas comerciales, técnicas y diplomáticas.