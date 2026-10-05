Canal de Panamá probará por primera vez cupos a largo plazo para buques Panamax

El Canal de Panamá dio a conocer incorporará por primera vez las esclusas Panamax a su programa de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA), con una prueba piloto que contempla 288 cupos de tránsito entre el 3 de enero y el 3 de abril de 2027.

De acuerdo con el reporte emitido, la competencia para estos cupos se realizará mediante sobre cerrado el 24 de noviembre de 2026. El programa ofrecerá 51 paquetes, equivalentes a tres cupos diarios, distribuidos en 147 tránsitos en dirección norte y 141 hacia el sur.

El Canal también mantendrá el programa LoTSA en las esclusas Neopanamax. La competencia será el 17 de noviembre y contempla 36 paquetes con 270 cupos: 165 hacia el norte y 105 hacia el sur.

Se detalló que el mecanismo permite a las navieras asegurar con anticipación espacios de tránsito durante la temporada seca, con el objetivo de facilitar la programación de itinerarios y la planificación logística.

El Canal informó que el resto de la capacidad continuará disponible mediante el Sistema de Reservaciones y las subastas ordinarias. La medida se implementará mientras la vía interoceánica mantiene medidas operativas relacionadas con las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua.