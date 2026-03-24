Cámara de Turismo rechaza cobro de tasas a turistas en tránsito en el Aeropuerto de Tocumen

La Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR) emitió un comunicado en el que manifestó su “rechazo categórico” al Anteproyecto de Ley No. 131, que plantea el cobro de una tasa a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

“Esta medida, presentada sin un estudio previo, afectaría de manera directa la competitividad del Hub de las Américas, uno de los principales activos estratégicos de Panamá. La imposición de un cargo adicional encarecería el tránsito por Tocumen, colocando al país en desventaja frente a otros hubs regionales como Bogotá, Lima y San Salvador, que compiten activamente por atraer aerolíneas y pasajeros sin aplicar cargas extras”, planteó el gremio.

CAMTUR detalló que al menos el 70% de los pasajeros que se movilizan en la terminal aérea tiene la condición de tránsito, y que este flujo sostiene la conectividad aérea que permite a Panamá posicionarse como plataforma de negocios y destino turístico.

Según el sector empresarial, la introducción de esta tasa desincentivaría el tránsito, reduciría el potencial de visitantes y disminuiría el interés en programas que convierten conexiones en estancias turísticas (como las iniciativas de stopover). Esto crearía un menor dinamismo en sectores como el hotelero, el transporte, la gastronomía y los comercios asociados al turismo, debilitando el rol de Panamá como punto estratégico de conexión regional y global.

“La Cámara Nacional de Turismo de Panamá reconoce la importancia de atender las prioridades sociales del país, pero advierte que no deben financiarse en detrimento de sectores estratégicos que generan empleo, inversión y crecimiento”, señala la nota.

Finalmente, CAMTUR hizo un llamado “respetuoso” a la Asamblea Nacional para reconsiderar el Anteproyecto de Ley No. 131 y para impulsar políticas públicas que fortalezcan la conectividad aérea y estimulen la llegada de turistas. El gremio resaltó que el país ya cuenta con avances y un plan estratégico para aprovechar la gran cantidad de pasajeros en tránsito, elevando así el reconocimiento de Panamá como destino de clase mundial.