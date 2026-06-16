Caja de Ahorros recibe máxima calificación de Moody’s Local

La Caja de Ahorros de Panamá recibió la ratificación de su calificación AAA.pa con perspectiva estable por parte de Moody’s Local Panamá, considerada la máxima calificación local que puede recibir una institución financiera.

La decisión reconoce la fortaleza financiera de la entidad, su capacidad para cumplir obligaciones y su rol en el acceso a la vivienda y la inclusión financiera en Panamá.

Bajo la gestión de Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros, la entidad mantiene una agenda orientada a fortalecer la estabilidad financiera, la gestión prudente de riesgos y el acompañamiento a las familias panameñas.

La evaluación de Moody’s Local Panamá refuerza la capacidad de la entidad para mantener una gestión financiera sólida, respaldada por una adecuada administración de riesgos y una estrategia orientada a generar valor para sus clientes y para el desarrollo del país.

La ratificación se produce en un entorno donde la banca panameña cumple un papel clave en la canalización de crédito, la financiación de vivienda y el respaldo a iniciativas que contribuyen al desarrollo económico.

Para Caja de Ahorros, esta evaluación representa una señal relevante de continuidad operativa, solvencia y credibilidad institucional. La calificación también pone en valor el papel de Caja de Ahorros como entidad orientada a promover la inclusión financiera y facilitar el acceso a la vivienda, dos componentes que forman parte de su misión institucional y continúan siendo relevantes para miles de familias panameñas.

La institución reafirmó que seguirá trabajando para ofrecer una banca sólida, cercana y preparada para acompañar a las familias panameñas en cada etapa de su vida. Con esta ratificación, Caja de Ahorros refuerza su posición dentro del sistema financiero panameño y reafirma su compromiso con la confianza, la estabilidad, la inclusión financiera y la responsabilidad institucional.