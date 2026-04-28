Caja de Ahorros presenta mecanismo de $600 millones para financiar obras públicas

El gerente de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, presentó al Consejo de Gabinete los avances de un mecanismo financiero estructurado por 600 millones de balboas, orientado a dar liquidez a contratistas del Estado y acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura.

Según explicó, la iniciativa busca facilitar el flujo de recursos para el desarrollo de obras públicas y el pago a proveedores, en medio de los retrasos que afectan la ejecución de proyectos. Farrugia indicó que este esquema forma parte del plan quinquenal de la entidad y contempla el uso de distintos instrumentos financieros, así como alianzas con bancos internacionales.

“Este producto es escalable hasta tres mil millones de balboas más lo que permite poder dar liquidez a los proveedores del Estado, teniendo la certeza de los tiempos de pago... Cuando un proveedor tiene la seguridad del momento de la fecha de su pago no encarece la obra, ni en un sobrecosto... Teniendo este instrumento y sabiendo la fecha de pago pueden ser inclusive más competitivos, eso significa ahorros importantísimos para el Estado”, señaló.

El funcionario sostuvo que el mecanismo apunta a resolver problemas en los pagos a proveedores, uno de los puntos señalados por el gobierno como obstáculo en la ejecución de obras. Indicó que la estrategia ya ha permitido financiar más de 30 proyectos viales y de infraestructura previstos para 2026.

De acuerdo con los datos presentados, bajo este esquema se han aprobado alrededor de 1,400 millones de dólares con distintas instituciones, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Vivienda.

Farrugia detalló que solo en el caso del Ministerio de Obras Públicas se han aprobado cerca de 260 millones de dólares. “Tenemos cerca de doscientos sesenta millones de dólares aprobados y en parte desembolsados al Ministerio Obras Públicas, con un número plural de contratistas y una multiplicidad de obras, a través de todo el país que están siendo financiadas por el segmento de la banca comercial de la Caja de Ahorros en condiciones y términos muy competitivos”, explicó.

El gerente también mencionó como ejemplo la construcción de la Ciudad de la Salud, donde la entidad bancaria participó en el financiamiento a la Caja de Seguro Social.