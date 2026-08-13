Economía

Buscan que comercios acepten CEPANIM por el 100% de su valor

Buscan que comercios acepten CEPANIM por el 100% de su valor
ML | El diputado Javier Sucre, proponente.
Redacción Web
13 de agosto de 2026

La Comisión de Economía y Finanzas prohijó un anteproyecto de ley que busca incentivar a comercios, industrias e instituciones públicas a recibir los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) por el 100 % de su valor nominal.

La propuesta, presentada por el diputado Javier Sucre, pretende evitar que los beneficiarios, principalmente personas adultas mayores, sufran pérdidas al negociar estos certificados debido a los descuentos que actualmente pueden aplicarse.

El documento establece que los comercios y entidades que decidan aceptar los CEPANIM deberán reconocer al tenedor primario, como mínimo, el 100 % del valor nominal para la adquisición de bienes o servicios. Además, no podrán aplicar cobros adicionales ni recargos.

Como incentivo para los comercios y empresas, la iniciativa contempla que, a partir de enero de 2027, quienes reciban estos certificados podrán utilizarlos para cubrir hasta el 65 % del Impuesto Sobre la Renta (ISR) acumulado y pendiente de pago al 31 de diciembre de 2025.

Según la propuesta, esta aplicación de los CEPANIM al pago del ISR no generaría recargos, multas ni intereses sobre dicho saldo.

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