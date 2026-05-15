Boris Quesada asume la presidencia del CONATO

El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) renovó ayer su junta directiva y eligió a Boris Quesada como nuevo presidente del gremio, durante el Primer Congreso en honor a Victoriano Lorenzo, en el que participaron delegados sindicales de todo el país.

Durante el evento, se aprobó la reforma de los estatutos de CONATO, donde varios artículos fueron eliminados, modificados y reformados, mientras que otros serán evaluados posteriormente por el Consejo Nacional Ejecutivo.

El nuevo líder del sindicato indicó que “después de 52 años de la creación de CONATO, hoy hemos celebrado un congreso extraordinario donde la organización eleva su reglamentación a un nivel estatutario y una nueva reglamentación para lograr beneficios para los trabajadores de la República de Panamá”.

Quesada afirmó que “el CONATO mantendrá una línea enfocada en el fortalecimiento del movimiento sindical. Seguiremos adelante, sin mirar atrás ni mantenernos en conflictos”. Además, “demostraremos que existe un sindicalismo diferente, enfocado en el verdadero progreso de los trabajadores”.

Sobre la situación laboral del país, el dirigente señaló que “el Estado tiene que dar las condiciones para que se den las inversiones necesarias en el marco de las leyes, donde se puedan generar diferentes tipos de plazas de empleo”. Añadió que “la situación está golpeando no solo a la clase trabajadora, sino al pueblo panameño en general”.