BDA se convierte en un Instituto de Fomento Agropecuario

Durante el Consejo de Gabinete Extraordinario Ampliado de la provincia de Veraguas, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la creación del Instituto de Fomento Agropecuario (IFA), una nueva entidad destinada a impulsar el desarrollo del micro y pequeño productor agrícola a través de programas de financiamiento y apoyo integral.

Durante el acto, el mandatario explicó que este nuevo Instituto reemplazará la actual estructura del BDA, con el fin de garantizar una administración más responsable de los recursos públicos, orientada a brindar un respaldo directo a los productores del campo. El Banco Nacional de Panamá se encargará de acompañar al IFA en este proceso y lo respaldará financieramente, tras realizar una evaluación de las operaciones del BDA.

Con el objetivo de que el sector agropecuario vuelva a generar oportunidades para la juventud panameña, se entregaron 41 préstamos a micro y pequeños productores veragüenses por un monto total de B/. 793,599.00. Conscientes de la importancia de cumplir con este mandato constitucional y de avanzar hacia la transformación del BDA, hoy también se otorgó B/. 7.3 millones en préstamos a micro y pequeños productores de todo el país.

Por su parte, el gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, señaló que el BDA operó con una estructura deficiente y con resultados financieros negativos, por lo que la creación del nuevo Instituto representa una oportunidad para reorganizar y fortalecer el sistema de apoyo al productor nacional. De acuerdo con la evaluación del Banco Nacional, el BDA mantenía más de 200 millones de dólares en pérdidas acumuladas, 164 millones de dólares en activos deteriorados y cuentas incobrables por aproximadamente 60 millones de dólares.