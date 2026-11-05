Banco Europeo de Inversiones establece en Panamá su sede para la región

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) confirmó la apertura de una sede regional en Panamá para atender los mercados de Centroamérica y México.

Conforme al reporte oficial emitido por la Presidencia de la República, “este importante logro para el país representa un paso estratégico para fortalecer los vínculos entre Europa, Panamá, Centroamérica y México, y abre nuevas oportunidades para atraer financiamiento, promover inversiones y consolidar proyectos de desarrollo en la región”.

Se detalló que, en junio de 2025, el presidente José Raúl Mulino sostuvo un encuentro con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, en Sevilla, España, en el marco de un foro de la CAF y reuniones con autoridades del BID, y representantes de organismos multilaterales, trazando como meta estratégica conseguir la apertura de esta sede regional del BEI.

El BEI opera como el brazo financiero de la Unión Europea con el objetivo principal de impulsar el desarrollo sostenible, la acción climática, la infraestructura de gran escala y el soporte a empresas. El banco reportó que su estrategia global busca respaldar unos 100,000 millones de euros en inversiones a nivel mundial.

Según Presidencia, el BEI con su sede en Panamá buscará “transformar esta oportunidad en inversiones concretas en infraestructura, integración regional y proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento económico, generen empleo y se traduzcan en desarrollo social, mejores oportunidades y bienestar para nuestros pueblos”.