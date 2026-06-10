$!BAC se consolida como el segundo banco de Panamá

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> BAC es el banco líder de América Central, con presencia en los seis países de la región (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). Atiende a más de 6 millones de clientes, de los cuales 4 millones son clientes digitales activos, cuenta con más de 21 mil personas colaboradoras y respalda a más de 300 mil empresas. Su propósito es 'reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades a las que sirve'. Iniciaron operaciones en 1952 con la fundación del Banco de América en Nicaragua.