Economía

BAC se consolida como el segundo banco de Panamá

Los clientes que formaban parte de Multibank pasan a ser clientes de BAC, accediendo de forma progresiva a una propuesta de valor ampliada que combina “la experiencia, el conocimiento local y la solidez de ambas instituciones”

BAC se consolida como el segundo banco de Panamá
BAC se consolida como el segundo banco de Panamá
PEXELS | Una persona usa una tarjeta para realizar compras.
BAC se consolida como el segundo banco de Panamá
BAC se consolida como el segundo banco de Panamá
BAC se consolida como el segundo banco de Panamá
BAC se consolida como el segundo banco de Panamá
Yessika Calles
10 de junio de 2026

BAC Panamá se consolida como el segundo banco del país por tamaño de activos y cartera, tras completar la fusión operativa con Multibank, marcando la operación bancaria de mayor escala realizada en Panamá en más de diez años. Con la integración, el banco logra activos combinados superiores a US$45 mil millones y una cartera de crédito que supera los US$32 mil millones.

Economistas destacaron que la culminación de la integración entre BAC y Multibank refleja el dinamismo, la solidez y la confiabilidad del sistema bancario panameño.

Luego de la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá y de concluir el proceso de integración, BAC y Multibank operan ahora como una sola entidad, iniciando una nueva etapa para sus clientes, colaboradores y para el país.

La fusión también amplía el peso de Panamá dentro de la red regional del Grupo BAC al pasar a representar cerca del 31% de la cartera y de los depósitos del grupo, frente al 21% y 23% respectivamente antes de la adquisición, lo que consolida su relevancia estratégica dentro de una plataforma financiera regional.

El economista Patricio Mosquera, indicó que “una operación de esta magnitud confirma que Panamá sigue siendo un destino atractivo para la inversión extranjera directa y para el desarrollo de servicios financieros regionales”.

Añadió que “un banco con mayor escala puede ampliar su capacidad de financiamiento, invertir más en tecnología, mejorar la eficiencia y ofrecer mejores soluciones a hogares y empresas”.

  • $!BAC se consolida como el segundo banco de Panamá
  • $!BAC se consolida como el segundo banco de Panamá
Banco con presencia en seis países de la región

ml | BAC es el banco líder de América Central, con presencia en los seis países de la región (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). Atiende a más de 6 millones de clientes, de los cuales 4 millones son clientes digitales activos, cuenta con más de 21 mil personas colaboradoras y respalda a más de 300 mil empresas. Su propósito es “reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades a las que sirve”. Iniciaron operaciones en 1952 con la fundación del Banco de América en Nicaragua.

ml | BAC es el banco líder de América Central, con presencia en los seis países de la región (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá).

Atiende a más de 6 millones de clientes, de los cuales 4 millones son clientes digitales activos, cuenta con más de 21 mil personas colaboradoras y respalda a más de 300 mil empresas. Su propósito es “reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades a las que sirve”. Iniciaron operaciones en 1952 con la fundación del Banco de América en Nicaragua.

Tags:
Multibank
|
economistas
|
Integración
|
solidez financiera
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR