$!BAC se consolida como el segundo banco de Panamá

BAC Panamá se consolida como el segundo banco del país por tamaño de activos y cartera, tras completar la fusión operativa con Multibank, marcando la operación bancaria de mayor escala realizada en Panamá en más de diez años. Con la integración, el banco logra activos combinados superiores a US$45 mil millones y una cartera de crédito que supera los US$32 mil millones.

Economistas destacaron que la culminación de la integración entre BAC y Multibank refleja el dinamismo, la solidez y la confiabilidad del sistema bancario panameño.

Luego de la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá y de concluir el proceso de integración, BAC y Multibank operan ahora como una sola entidad, iniciando una nueva etapa para sus clientes, colaboradores y para el país.

La fusión también amplía el peso de Panamá dentro de la red regional del Grupo BAC al pasar a representar cerca del 31% de la cartera y de los depósitos del grupo, frente al 21% y 23% respectivamente antes de la adquisición, lo que consolida su relevancia estratégica dentro de una plataforma financiera regional.

El economista Patricio Mosquera, indicó que “una operación de esta magnitud confirma que Panamá sigue siendo un destino atractivo para la inversión extranjera directa y para el desarrollo de servicios financieros regionales”.

Añadió que “un banco con mayor escala puede ampliar su capacidad de financiamiento, invertir más en tecnología, mejorar la eficiencia y ofrecer mejores soluciones a hogares y empresas”.