Autorizan terminación del contrato con Claro Panamá y el uso de la banda 70 MHz a favor de CWP

El Consejo de Gabinete aprobó este 12 de mayo una resolución que autoriza al Ministerio de Gobierno a suscribir la terminación del contrato de concesión de Claro Panamá y modificaciones al contrato de Cable & Wireless Panama, incluyendo el traspaso del derecho de uso de la banda 70 MHz a favor de esta última empresa.

Se detalló que la resolución autoriza la firma de la Adenda No. 2 al Contrato de Concesión No. 11-2008, celebrado con Claro Panamá, así como el finiquito de terminación de esa concesión, en el marco del proceso de concentración económica entre ambas compañías.

De acuerdo con el documento aprobado, en reuniones entre la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y las concesionarias se homologaron los textos de las adendas correspondientes a ambos contratos.

Entre los cambios establecidos se encuentra la modificación de la cláusula 72 del contrato de Claro para incluir el mutuo acuerdo como causal de terminación normal de la concesión.

En el caso de Cable & Wireless Panama, se autorizó la suscripción de la Adenda No. 1 al Contrato de Concesión No. DAF-034-2013 para traspasar 70 MHz a favor de la empresa y permitir la prestación del servicio de telefonía móvil celular tras el proceso de concentración económica con Claro Panamá.

La modificación también incluye cambios en las cláusulas relacionadas con la definición de términos, duración y derecho de concesión, además de la posibilidad de solicitar la extensión del derecho de uso desde 2028 hasta 2037.

El Órgano Ejecutivo sostuvo que las modificaciones y el finiquito cumplen con los principios establecidos en la Ley 31 de 1996 y las normas aplicables a los concesionarios de servicios móviles.