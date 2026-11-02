Autoridad Marítima de Panamá despliega 143 colaboradores para el operativo de seguridad en Fiestas Patrias

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) desplegó un pie de fuerza de 143 colaboradores en los principales puertos, muelles y atracaderos del país durante el operativo de seguridad de las Fiestas Patrias, programado para los días 3, 4 y 5 de noviembre. El objetivo es garantizar “una navegación ordenada” y salvaguardar la vida de los miles de viajeros que se movilizarán por vía marítima durante el asueto, un flujo que dinamiza el turismo interno y la economía de las comunidades costeras e insulares.

El despliegue cubrirá las principales zonas costeras e insulares, entre ellas Panamá, Bocas del Toro, Colón, Los Santos, Darién, Veraguas, Chiriquí, Coclé y Guna Yala. Las labores de control incluirán la verificación de los equipos de salvamento, el uso obligatorio de chalecos salvavidas, el cumplimiento de la capacidad autorizada de pasajeros y la revisión de la documentación reglamentaria a los operadores de transporte acuático, informó la institución, en un comunicado.

Como referencia, en el operativo de Fiestas Patrias de 2025 se contabilizó el desplazamiento de 59,640 pasajeros y el zarpe de 6,038 naves en las áreas bajo cobertura institucional. La sede principal del operativo de este año estará ubicada en Puerto Aguadulce, con los números telefónicos 906-0238 y 0239 para atención y coordinación, mientras que la AMP recordó a la ciudadanía hacer un uso responsable de las líneas de emergencia nacionales disponibles las 24 horas: 911, 104 (Policía Nacional) y 103 (Bomberos), reiterando su compromiso con la seguridad de la navegación y el turismo interno.