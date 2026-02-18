Aurelio Barría Pino busca presidir la Cámara de Comercio de Panamá

Aurelio Barría Pino, es el único candidato a presidir la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) para el periodo 2026-2027, confirmaron desde el gremio.

Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 12 de marzo en el marco de Expocomer y las otras cuatro ferias (Expo Logística, Expo Turismo, Expo Eléctrica y Expo Tech) que se realizarán, en el Panama Convention Center.

Barría Pino es actual vicepresidente de la CCIAP y presidente de la Comisión Organizadora de Exposiciones y Eventos del gremio.

El empresario también es director principal del Grupo Automotores y Equipos Pesados de la CCIAP.

Barría Pino, es gerente general de Inversiones Barría, S.A., una empresa dedicada a la distribución nacional de productos consumibles del sector automotriz (lubricantes, filtros, bujías de encendido, productos para el cuidado del auto). Realizó sus estudios universitarios en Villanova University y el Incae Business School, Managua - Nicaragua.

Barría Pino ha estado involucrado en la CCIAP, liderando iniciativas como la transformación de las ferias hacia un modelo más eficiente, digital y con mayor participación.