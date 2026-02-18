Economía

Aurelio Barría Pino busca presidir la Cámara de Comercio de Panamá

Con una trayectoria destacada en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, busca dirigir al gremio empresarial que participa en activamente en los distintos diálogos para la toma decisiones

Aurelio Barría Pino busca presidir la Cámara de Comercio de Panamá
ML | Aurelio Barría Pino, única candidato a presidir la CCIAP.
Aurelio Barría Pino busca presidir la Cámara de Comercio de Panamá
ML | Edificio de la CCIAP.
Yessika Calles
18 de febrero de 2026

Aurelio Barría Pino, es el único candidato a presidir la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) para el periodo 2026-2027, confirmaron desde el gremio.

Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 12 de marzo en el marco de Expocomer y las otras cuatro ferias (Expo Logística, Expo Turismo, Expo Eléctrica y Expo Tech) que se realizarán, en el Panama Convention Center.

Barría Pino es actual vicepresidente de la CCIAP y presidente de la Comisión Organizadora de Exposiciones y Eventos del gremio.

El empresario también es director principal del Grupo Automotores y Equipos Pesados de la CCIAP.

Barría Pino, es gerente general de Inversiones Barría, S.A., una empresa dedicada a la distribución nacional de productos consumibles del sector automotriz (lubricantes, filtros, bujías de encendido, productos para el cuidado del auto). Realizó sus estudios universitarios en Villanova University y el Incae Business School, Managua - Nicaragua.

Barría Pino ha estado involucrado en la CCIAP, liderando iniciativas como la transformación de las ferias hacia un modelo más eficiente, digital y con mayor participación.

Desde 1983, la CCIAP organiza anualmente la Exposición Comercial Internacional, Expocomer.
¿Qué es la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá?

ML | La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá fue fundada el 17 de mayo de 1915. Actualmente está conformada por más de 1,700 empresas clasificadas en 15 sectores de la economía nacional. La CCIAP brinda a sus asociados diversos servicios que contribuyen al pleno desarrollo de sus actividades comerciales, industriales, agrícolas y profesionales. Además impulsó la creación del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (1994).

Tags:
NUEVO PRESIDENTE
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR